اليوم السابع
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اشتعال حريق بسيارة "مركونة" داخل جراج فى الهرم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:18 م
اشتعال حريق بسيارة "مركونة" داخل جراج فى الهرم حريق سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بسيارة مركونة داخل جراج بمنطقة فيصل بالهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران قبل امتدادها لباقي السيارات الأخرى، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل جراج، بمنطقة فيصل في الهرم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين اشتعاله بسيارة مركونة بالجراج، وتم الاستماع لأقوال العاملين بالجراج، ولم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وأخطرت النيابة للتحقيق.


حريق سيارة

حريق جراج

الحماية المدنية

امن الجيزة



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