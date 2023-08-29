اليوم السابع
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استمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:51 ص
استمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
 
من جانبه، تابع اللواء  هاني بدوي رئيس مركز المنيا، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة 50 شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب بطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.
 
وفى مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه جار استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بـ “طريق مصر أسوان الزراعي"، بالإضافة إلى زراعة 237 شتلة لأشجار مثمرة وزينة بالطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة .
 

وحدات محلية

100مليون شجرة

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اخبار المنيا

محافظة المنيا



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