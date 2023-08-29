ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية يثير الجدل فى إسبانيا وفرنسا

فاطمة شوقى

تستعد الدول الأوروبية على رأسها إسبانيا وفرنسا للعودة إلى المدارس، ولكن يشكل اللوازم المدرسية صداعا كبيرا للعديد من الأسر، خاصة ثمن الكتب التى أصبحت أعلى مما هى عليه خلال السنوات الماضية ، وهى مشكلة تتفاقم بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.

وأشارت صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية إلى أن منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU) الإسبانية حسبت أن العودة إلى المدرسة هذا العام ستكون حوالي 500 يورو لكل طفل، وهي الأغلى في التاريخ، وأكثر تكلفة بنسبة 30٪ تقريبًا مما كانت عليه في عام 2021، عندما كانت حوالي 390 يورو. والسبب الرئيسي لذلك هو الكتب التي تمثل الإنفاق الرئيسي للعائلات كل عام. قبل كل شيء، لأن إسبانيا هي الدولة في أوروبا التي تبيعها بسعر أعلى. وتحديداً بسعر 22.15 يورو في المتوسط، بحسب شركة مقارنة الأسعار Idealo.

وبهذه الطريقة، يمكن أن يصل سعر الكتب المدرسية إلى 300 يورو، على الرغم من أن إيطاليا تليها مباشرة - التي تكلف كتبها 21.54 يورو في المتوسط ​​- وفرنسا - 20.94 يورو لكل كتاب، وعلى الجانب الآخر توجد المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا. هذا الأخير بسعر أقل بنسبة 30٪ للكتاب الواحد - يبلغ متوسط ​​تكلفة كل كتاب حوالي 17 يورو - كما يقول إيديالو في تقريره.

ويجب أن نضيف إلى أسعار الكتب ، أسعار علب الطعام -حوالي 10 يورو- وحقيبة الظهر -حوالي 30 يورو- والزي الرسمي -حوالي 160 يورو- والأحذية -30 يورو أخرى، بالإضافة إلى الأقلام والمجلدات والدفاتر.

أحد البدائل التي يقترحها إيديالو، والتي يتم ترسيخها بشكل متزايد في المدارس الإسبانية، هو استخدام الكتب الرقمية. وتشير بيانات المقارنة إلى أن سعر النسخة الرقمية يبلغ حوالي 158 يورو، إضافة إلى تكلفة جميع الكتب، أي ما يقرب من نصف الكتاب المطبوع، على الرغم من أن سعرها ارتفع أيضًا بنسبة 16٪ في العامين الماضيين. قد يعني الخيار الرقمي توفير حوالي 150 يورو لكل طفل للعائلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن البديل الآخر هو اللجوء إلى الكتب المستعملة. وبحسب منصة بيع المنتجات المعاد استخدامها، Wallapop، فإن شراء الكتب المدرسية المعاد استخدامها في تطبيقها ارتفع بنسبة 399% فقط خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، الذي بدأ فيه المستهلكون في حجز الكتب للعام الدراسي المقبل.

وعلى الرغم من أن مشتريات العودة إلى المدارس تتم عادة في شهر سبتمبر، إلا أن الإعلانات عن هذه المنتجات زادت بنسبة 229٪ في المتوسط ​​في إسبانيا خلال فصل الصيف. ويأملون من المنصة أن يكون شهر سبتمبر شهرًا مليئًا بالنشاط وأن تكون هناك قمم مبيعات جديدة في جميع المنتجات المتعلقة بالعودة إلى المدارس.

وفى فرنسا ارتفعت تكاليف معيشة الطلاب إلى زيادة 10% على أساس سنوى فى الايجار وفواتير المرافق والطعام، وفقا لبيانات اتحادات الطلاب الجديدة.