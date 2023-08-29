اتحاد شباب العمال يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت آية دعبس

أكد عبد العزيز سمير رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال، أنه سيتم تنظيم عدة ندوات تثقيفية على مستوى المحافظات بهدف زيادة التوعية بضرورة مشاركة الشباب بوجه عام وشباب العمال فى استحقاق انتخابات الرئاسة المقبلة باعتبار نصا كفله الدستور للجميع.

جاء ذلك عقب صدور قرار وزارة الشباب رقم 978 لسنة 2023 بتولى عبد العزيز سمير عبد العزيز رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال لمدة أربع سنوات الدورة 2023 - 2027 ونص القرار على أن يتولى المجلس إدارة شئون الاتحاد وأن يكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.

وتابع " سمير"، أن مجلس إدارة الاتحاد فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة معلنا تأييد الاتحاد العام لشباب العمال مجلسا وأعضاء للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للبللاد لفترة رئاسية قادمة من أجل الاستمرار فى تشييد وبناء الجمهورية الجديدة وعملا على استقرار الوطن.

وشدد على رفضه لكافة الإشاعات والدعوات المغرضة التى تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى من شأنها بث روح الفوضى، مؤكدا أن التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية هو العمل الجاد نحو زيادة الإنتاج، منبها إلى دعوة كافة الشباب للانضمام لمؤسسات الاتحاد وتعهد بتوفير ما يلزم من تدريبهم نظريا وعمليا وإعدادهم لسوق العمل الحديث مع إبرام العديد من الاتفاقات والشراكات مع المؤسسات الإنتاجية لتصدير العمالة بعد تدريبها لهم.