اليوم السابع
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إلغاء أكثر من 500 رحلة طيران فى بريطانيا.. وتحذيرات من استمرار الفوضى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:10 ص
إلغاء أكثر من 500 رحلة طيران فى بريطانيا.. وتحذيرات من استمرار الفوضى مراقبي الحركة الجوية في مطار هيثرو
كتبت: نهال أبو السعود

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تم تحذير ركاب الخطوط الجوية من أن انقطاع الرحلات قد يستمر لعدة أيام، بعد أن أدى الانهيار الفنى فى مراقبة الحركة الجوية فى المملكة المتحدة إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من الركاب أو تأخيرهم فى العودة من العطلات.

 

واجه القادمون من والى المملكة المتحدة عمليات إلغاء وتأخير لرحلاتهم تصل إلى 12 ساعة بعد تعليق رحلات الإقلاع والرحلات الجوية القادمة بسبب عطل فى الكمبيوتر "على مستوى الشبكة".

 

ووفقا للجارديان، تمكن عدد محدود من الرحلات الجوية من العمل ولكن الحركة الجوية كانت مقيدة بشدة حيث كان المهندسون يكافحون لتحديد المشكلة وتصحيحها.

 

مع اضطرار المراقبين إلى إدخال خطط الطيران يدويًا، تم إلغاء حوالى 500 رحلة وتأخير رحلات أخرى لساعات حتى قبل أن تعلن "ناتس" وهى مراقبى المجال الجوى فى المملكة انها حددت وعالجت المشكلة.

 

أفاد المسافرون فى المطارات فى المملكة المتحدة وحول أوروبا أنهم يواجهون حالة من الفوضى وعدم اليقين مع اغلاق مكاتب تسجيل الوصول كما لم تتمكن شركات الطيران من تأكيد ما اذا كانت رحلاتها ستغادر أو ستؤجل.

 

ومن المرجح أن يتسبب الانقطاع الطويل غير المعتاد فى انقطاع الخدمة لعدة أيام، مع حدوث تأخيرات عرضية من جانب الطاقم والطائرات التى تركت خارج مواقعها.

 

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إن الركاب المقرر سفرهم يوم الثلاثاء يمكنهم نقل رحلاتهم مجانًا، بينما حث مطار هيثرو مساء الاثنين الركاب على القدوم إلى المطار فقط إذا تم التأكد من تشغيل الرحلات الجوية.

 

وفى مطار جاتويك، حيث تم إلغاء حوالى 150 رحلة جوية، ولم تتمكن شركات الطيران بعد من تأكيد الرحلات الجوية التى ستعمل يوم الثلاثاء، ولكن من المفهوم أنها تتوقع بعض التأثير المستمر على جداولها.

 

وفقًا لبيانات من شركة التحليلات Cirium، تم إلغاء 232 رحلة طيران خارجية من المملكة المتحدة و271 رحلة داخلية.


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