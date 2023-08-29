إصابة 4 أشخاص في حوادث مرورية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

شهدت محافظة الجيزة 4 حوادث تصادم، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات لاقانونية اللازمة، لتتولى النيابات المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة الكريمات، بمنطقة أطفيح، مما أسفر عن إصابة قائدها، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافه.

كما أصيب شاب نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية، بطريق الكريمات في أطفيح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وفي منطقة الصف انقلبت دراجة بخارية، مما أدى لإصابة قائدها، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي لإسعافه.

وأصيب شخص نتيجة انقلاب دراجة نارية بالمنطقة الصناعية، في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.