إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالصف

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة الصف، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، واستمع رجال لمباحث لأقوال قائدي السيارتين لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة اصدم سيارة نقبل، بأخرى نصف نقل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى الصف المركزي، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.