إخلاء عقار من السكان بعد سقوط أجزاء منه فى الإسكندرية دون إصابات

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق فى منطقة رأس التين بحى الجمرك بالإسكندرية، وذلك دون حدوث أى إصابات، فيما قرر حى الجمرك إخلاء العقار من السكان.

تعود الواقعة حين تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 33 شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وانتقل ضباط القسم ومسئولى الحى إلى موقع البلاغ. تفاصيل انهيار جزئى فى عقار الجمرك وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من طابق أرضى وطابقين علويين، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أى إصابات.

تم عمل محضر إخلاء لقاطنى العقار والتنبيه على مالكى العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم، فيما تم وضع حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.