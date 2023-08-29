إحالة المتهم بقتل سائق تروسيكل بأكتوبر للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بأكتوبر عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل سائق تروسكيل لسرقته، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه طلب من المجنى عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربا.

أمرت النيابة بحبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة سائق تروسيكل لقى مصرعه على يد عاطل فى مدينة 6 أكتوبر، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات فى مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

بإجراء التحريات بإشراف مدير المباحث الجنائية، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.