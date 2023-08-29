أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" موقف مصر الراسخ بالوقوف بجانب السودان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.



عبد الفتاح البرهان يشكر مصر قيادة وشعبا على تسهيل دخول السودانيين

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إننا في هذه الزيارة أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصرى، وهم جيران وأصدقاء ولدينا مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين، وقصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، ونطلعهم على تطورات الموقف.

وأضاف "البرهان" خلال كلمة بثتها "القاهرة الإخبارية"، إننا نتفاكر مع الجانب المصري في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر.

كما وجه الشكر للشعب المصري والقيادة المصرية وكل من سهل دخول السودانيين إلى مصر.



المالية: الإفراج الجمركى عن كميات كبيرة من اللحوم والأعلاف واحتياجات قطاع الصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.



مقتل 13 شخصا بالكونغو الديمقراطية إثر هجوم على منجم ذهب شرقى البلاد قال متحدث باسم الجيش وشخصية بارزة من المجتمع المدني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 13 شخصاً في هجوم أثناء الليل على منجم للذهب في شرق البلاد.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، قال ديودون لوسا، رئيس الجماعة المدنية بإقليم إيتورى، إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الاثنين، فى منجم شابا المملوك للقطاع الخاص بمنطقة آرو، القريبة من حدود أوغندا.

وأضاف لوسا لـ"رويترز"، أن 13 شخصا قتلوا وأُصيب 9 آخرون بإصابات بالغة، فيما احتجز المهاجمون عدة أشخاص رهينة لحين نقل الذهب المسروق وبضائع أخرى.



فيتوريا: لن نتردد فى ترك لاعبى الأهلى.. وهذا رأيى في رحيل صلاح عن ليفربول

رد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال يتعلق بترك لاعبي الأهلى بعد مباراة إثيوبيا الأولى على هامش المؤتمر الصحفي الذى يعقده حاليا استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

وأوضح فيتوريا: "في المعسكر السابق تركنا 6 لاعبين بعد أول مباراة لاحتياج الأندية لهم، وهذا المعسكر إذا وجدنا أن ترك اللاعبين للأهلى لن يؤثر على المعسكر لن نتردد في تلبية هذا المطلب".

وواصل فيتوريا: "صلاح لاعب مميز لديه الخبرة الكافية لحسم اتجاهاته المستقبلية، لديه خبرة ولديه أشخاص يساعدونه على اتخاذ القرارات المناسبة ولن نتدخل في قراراته".

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.



الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا والعظمى بالقاهرة 40 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد لارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من غد الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة، وسط توقعات أن تقفز درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ل 39 و 40 درجة .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة، و شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة>



التعليم: 30 سبتمبر آخر موعد لقبول التحويلات من الأزهر للمدارس

أرسلت الإدارة المركزية لتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الاعدادي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات، مؤكدة أنه حرصا من كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف على تحقيق الصالح العام، ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب يرجي التكرم بالتنبيه علي المختصين طرفكم بإجراءات التحويل للراغبين من أولياء الأمور من المعاهد الأزهرية إلي وزارة التربية والتعليم بتجميع طلبات التحويل لمن فاتهم الموعد لظروف قهرية بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط ومراجعتها علي أن تقدم بكشف معتمد إلي الادارة العامة للتعليم الاعدادي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية الجديدة بداية من اليوم التالي لانتهاء موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى موعد أقصاء 2023/9/30 .



محافظة القاهرة تنفى إزالة مقبرتى الإمام ورش وأمير الشعراء.. صور

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إزالة مقبرتى الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وتؤكد محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة .

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.



التموين: التنسيق مع "الغرف التجارية" لمد الأوكازيون الصيفى حتى 30 سبتمبر

أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفى لـ30 سبتمبر المقبل تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف «أبو الفضل»، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر: «تم عرض مذكرة على وزير التموين وفقا لاحداثيات رصدناها من خلال السوق، وباعتبار أن الاتحاد العام هو الأدرى بشؤون التجار، فجرى التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة».



إحالة زوج مذيعة شهيرة للمحاكمة فى وفاة ضحية كلب الشيخ زايد

أحالت النيابة العامة باكتوبر زوج ومديرة منزل مذيعة شهير للمحاكمة الجنائية فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب بمدينة الشيخ زايد.

وحددت النيابة العامة جلسة 11 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.