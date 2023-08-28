وكيل الأزهر يقدم الشكر لكل المشاركين فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للعام الدراسى 2022 – 2023، امتحانات الدور الثانى، فى هدوء واستقرار، وأدى طلاب القسم العلمى، اليوم الاثنين الامتحانات فى مادة الفيزياء، فى حين أدى طلاب القسم الأدبى الامتحانات فى مادة التاريخ، دون أية شكاوى.

وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعى الامتحان التى أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتقدم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى أعمال الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية وإدارة الامتحانات والملاحظين والمعلمين والعمال والمناطق الأزهرية، على ما بذلوه من جهود خلال العام، مؤكدا أن إخلاص العاملين بالأزهر كان له دور كبير فى خروج الامتحانات فى أفضل حال.

كما تقدم وكيل الأزهر بالشكر للطلاب على التزامهم بالتعليمات خلال أيام الامتحانات، مقدما الشكر لأولياء الأمور على تعبهم طوال العام، لتخريج طلاب يحملون اسم أعرق مؤسسة دينية فى العالم، متمنيا التوفيق والنجاح لكل طلاب الأزهر.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت السبت 19/8/2023، وانتهت اليوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثانى بقسميها العلمى والأدبى 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمى بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالى 16455.