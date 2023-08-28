وكيل أوقاف كفر الشيخ: ارتفاع عدد المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة لـ 4

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول المسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده 4 مساجد على مستوى المحافظة حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ المسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا، من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام بهما كافة الاحتفالات الدينية الرسمية، وهما ثالث ورابع مسجد في محافظة كفر الشيخ يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بعد مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه بمدينة بلطيم.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة للقائمين على المسجدين لحصولهم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.