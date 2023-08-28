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وزير النقل: خصم 50% للطلاب الوافدين بكل وسائل النقل والمواصلات بالوزارة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:33 م
وزير النقل: خصم 50% للطلاب الوافدين بكل وسائل النقل والمواصلات بالوزارة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب ـ محمد صبحى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك عددا من المميزات التى تقدمها وزارة النقل للطلاب الوافدين ودعم السياحة التعليمية وفى مقدمتها تقديم منح للطلاب بموجب كارت الاشتراك بناء على التأشيرة التعليمية من التعليم العالى التى تفيد أن الطالب دارس وافد فى الجامعات المصرية، للحصول على خصم بقيمة 50% فى كل وسائل المواصلات التابعة للوزارة والسكك الحديدية والمترو.
 
وأضاف وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر إطلاق المبادرة المصرية والمنح التعليمية للسياحة التعليمية المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سفراء ووزراء، أن من ضمن خطة الوزارة بث الأفلام الترويجية لمبادرة "ادرس فى مصر" من خلال الشاشات الخاصة بالهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.
 

التعليم العالى

السياحة التعليمية

اخبار مصر

النقل

الطلاب الوافدين



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