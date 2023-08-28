وزير العمل: الامتثال للمعايير الدولية ثقافة "الجمهورية الجديدة"

كتبت آية دعبس

اختتمت اليوم الإثنين، الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العمل ، تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، خلال الثلاثة أيام الماضية ، تحت عنوان "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والمعايير الدولية"، برعاية وزير العمل حسن شحاتة ،وحضرها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،،وأشرف علم الدين مدير مديرية عمل جنوب سيناء.

وتضمن جدول أعمال "الدورة"جلسة افتتاحية ،ومؤتمر صحفي,وتكريم الاعلاميين المتابعين لملف العمل ،وكذلك عدد من المحاضرات بشأن معايير العمل الدولية،ومدى تطابق المعايير الوطنية في مصر معها،كما شارك "الوزير" و" المحافظ" ومدير "العمل الدولية" في عدد من الفعاليات على هامش "الدورة التدريبية" منها إطلاق الوزير شحاتة مبادرة "سلامتك تهمنا" لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب الأعمال والعمال في جنوب سيناء ،وايضا تسليم عقود عمل لذوي همم بالمحافظة لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأيضا أصطحاب وفد من وزارة العمل، لمدير المنظمة الدولية لزيارة عربة تدريب متنقلة ارسلتها الوزارة مؤخرا إلى مدينة سانت كاترين لتدريب البدويات على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة الحرف التراثية التي تتميز بها هذه المحافظة ،حيث أشاد الجميع بسرعة إستجابة وزير العمل حسن شحاتة بإرسال هذه العربة ،في إطار خطة الوزارة في مجال التدريب المهني التي تستهدف منها خلال العام 2023-2024،تنفيذ 665 دورة تدريبية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وخلصت الدورة التدريبية التي شارك فيها محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة ووكالات الأنباء ،ومعدي قنوات فضائية،وحاضر فيها خبراء العمل الدولي ،محمد عليان ،وابراهيم شعبان ،ود. حسن أبو طالب،والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عبدالوهاب خضر ،الى أهمية دور الإعلام في رصد قضايا وموضوعات العمل بموضوعية ومهنية وسرعة ،وضرورة التنوع في وسائل التواصل مع الجماهير ،من خلال صحافة الفيديو والإنفوجراف ،وان ما تشهده مصر من نهضة رغم التحديات العالمية الراهنة يحتاج إلى رصد موضوعي ومهني لمواجهة إعلام الشائعات والتحريض،كما جاء في بيان ختامي للدورة أن منظمة العمل العمل الدولية والتي تأسست عام 1919،هدفها خلق عالم عمل عادل تتوفر فيه آليات بيئة العمل الافضل و اللائقة ،والحماية الاجتماعية اللازمة ،وتعزيز علاقات العمل ،و أن مصر التي وقعت 64 اتفاقية مع المنظمة ملتزمة ممتثلة لها ،وأن المعايير الوطنية في الدولة المصرية والدستور والقوانين ذات الصلة ،والقرارات ،جميعها تتطابق مع معايير العمل الدولية،وأن عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية لعام 2023 خير دليل على ذلك ، وأن الشراكة والتعاون بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة -التي تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال - ،ومصر علاقة وطيدة ،تشهد تنفيذ مشاريع عديدة أبرزها تعزيز علاقات العمل ،وتفعيل ثقافة الحوار الاجتماعي ،وتعاون في مجالات التدريب المهني، وتفتيش العمل ،والاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،كما جاء في البيان الختامي للدورة أن وزارة العمل تواصل دورها المتميز كجزء من الدولة المصرية في رعاية عمالها في الخارج والداخل ،وتوفير فرص العمل الحقيقية واللائقة ، حماية العمالة غير المنتظمة،ودورها في ملف التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل كأبرز حق من حقوق الإنسان ،وأيضا دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال تنفيذ سياسة الخصر والتدريب والتشغيل والتعاون مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لحماية ورعاية "القوى العاملة المصرية ".

وأشاد المشاركون في "الدورة" بالحملة الإعلامية والقومية التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة خلال الفعاليات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أشاد المشاركون بالتنمية التي تشهدها جنوب سيناء ،في كل المجالات التي عرضها المحافظ اللواء خالد فودة في "المؤتمر الصحفي".