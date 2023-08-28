اليوم السابع
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وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيفى يوفر 10 آلاف فرصة لشباب القاهرة..التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:00 ص
وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيفى يوفر 10 آلاف فرصة لشباب القاهرة..التفاصيل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم ملتقى توظيف غدا الثلاثاء، يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، منهم لذوي الهمم بكافة التخصصات، فى 73 منشأة صناعية لشباب محافظة القاهرة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ودعت الوزارة، شباب المحافظة من الجنسين بالدخول على"اللينك" المخصص للتقديم على هذه الوظائف، وتسجيل بياناتهم من اليوم، وحضورالملتقى المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس جسر السويس محافظة القاهرة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً.

وبحسب البيان قال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ومتابعة هذه الفرص لحين استلامها ،والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون،وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة،والخدمات البيئية،والأمن،والدعاية الإعلان ،والخدمات المالية والتجارية،وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار،وصيانة،ومكانيكا ،وكهرباء،وكذلك محاسبين،و إستشارين،وأخصائيين سلامة،وجودة،و تمويل،وحصر هندسى،و مشتريات،و تمريض،وأيضا خدمة عملاء، و كول سنتر،و اداريين،ومدرسين جميع التخصصات،وفنين صيانة،ومشرفين،وأمناء مخازن،ومديرين،وسكرتارية،و مدخل يانات،وإستقبال،وإستعلامات،و كاشير،ومندوبين تحصيل،ومبيعات،و سائقين،و عمال عاديين،وعضو فريق،وجزارين،ومضيف،وويتر ،وهوست،و مساعدين،و باريستا،وتيلى سيلز،وحفارين،وشيف وطباخ،و بائعين.

ودعا شباب المحافظة من الجنسين للدخول على هذا اللينك من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل ،والمشاركة يوم الملتقى وهو : https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA


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