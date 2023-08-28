اليوم السابع
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وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للعناية بصحة الجنين.. التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:33 ص
وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للعناية بصحة الجنين.. التفاصيل وزارة الصحة توجة رساله هامة للعناية بصحة الجنين
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للأمهات، وذلك حرصا على صحة الجنين، وقالت: حتى لا تؤثر على صحة الحنين يجب على الأم الحامل استشارة الطبيب لعلاج الأنيميا والحصول على المكملات الغذائية المتاسبة حسب حالتها الصحية.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: رعايتك طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوما علينا.. ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الكشف والمتابعة والعلاج للأمراض المنتقلة من الأم للجنين مجانًا.
 
ووجهت السيدات لزيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.
 
أكد الدكتور فوزى، فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
 
وقال الدكتور فوزي فتحي، إن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.
 
وزارة الصحة توجة رساله هامة للعناية بصحة الجنين
وزارة الصحة توجة رساله هامة للعناية بصحة الجنين
 

الصحة

صحة الام والجنين

الجنين



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