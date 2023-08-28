اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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واس: وزارة الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:06 م
واس: وزارة الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها العميد الركن تركى المالكى - المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين، سقوط مقاتلة من نوع "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبة بالمنطقة الشرقية بالمملكة، ونجاة طاقمها.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ذكر المتحدث الرسمى باسم الوزارة العميد الركن تركى المالكى أن المقاتلة سقطت الساعة 3:44 من مساء الاثنين، خلال مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكى نجاة الطاقم الجوى بعد استخدام كرسيى النجاة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

 

 


السعودية

سقوط مقاتلة بالسعودية

تركي المالكى

وزارة الدفاع السعودية



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