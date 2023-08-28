هيئة التعمير: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن مشروع توشكى يعد من أهم المشروعات العملاقة التى نفذتها مصر، موضحًا أن توشكى تبعد عن أبو سمبل 230 كم، وهذا المشروع بدأ فى التسعينات ثم توقف.

وقال الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسى اتخذ قرارا شجاعا فى 2014، لإحياء مشروع توشكى، مضيفًا أن هناك مجموعة من التحديات التى واجهت تنفيذ المشروع، أبرزها التخلص من المانع الصخرى وتفجيرها.

وأضاف الشحات، أن مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، والمساحة الفعلية المنزرعة حاليا نحو 600 ألف فدان، وهذا المشروع يتم زراعته القمح كون من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: مشروع توشكى يحتوى على 37 ألف فدان منزرعة بالنخيل لإنتاج التمور، ويتم العمل على إنشاء مصنع للتعبئة والتغليف التمور فى توشكى، وتصدير الفائض للدول المجاورة، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع.

وأوضح الشحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إنشاء مصنع لاستغلال جريد النخيل، بجانب مصانع لتخزين المحاصيل، ومجففات للذرة.

ولفت الشحات، إلى أن الرى فى مشروع توشكى يقوم على الطريقة الحديثة، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه، موضحًا أن مشروع توشكى شريك رئيسى يساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد.

وأكمل: الدولة المصرية أنفقت المليارات للحفاظ على الأمن الغذائى، كما أن مصر تزرع أفضل الأصناف للحصول على أعلى إنتاج، ومصر نجحت فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية.