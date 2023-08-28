ميدفيديف: روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، أن بلاده تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية لقواتها المسلحة.
وقال ميدفيديف - في تصريح اليوم الاثنين، "إننا نزود أنفسنا بكل أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة، ويعمل مجمعنا الصناعي العسكري في 3 نوبات"، مؤكدا أن بلاده ستنتج أكبر عدد ممكن من الأسلحة لحماية الوطن بشكل فعال.
وتابع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: "أنه أمر مفهوم أن دعاية العدو تعيش وفقا لقوانينها الخاصة ويحسب معداتنا وليس معدات نظام كييف، الذي يعيش على حساب الغرب"، منوها بأنه إذا توقف الغرب عن تزويد هذا النظام بالأسلحة سينتهي كل شيء بسرعة.
من جانب أخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين، أن امرأة لقت حتفها جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على خمس مناطق تابعة للإقليم الليلة الماضية.
وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - "أطلق الجيش الروسي النار على بلدات خاركيف وإيزيوم وتشوهيف وكوبيانسك وبوهودوخيف.. وعلى وجه الخصوص، تعرض منزل خاص في بوهودوخيف وكشك تجاري لأضرار نتيجة لهجوم معادي بقاذفات صواريخ متعددة".
وأضاف المسئول الأوكراني أنه نتيجة لذلك، توفيت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، أما في قرية تشيرنيشينا التابعة لناحية إيزيوم، أدى القصف الروسي إلى إلحاق أضرار بمباني مؤسسة زراعية ومنازل خاصة.
من ناحية أخرى، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، جانا ماليار أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية قرية روبوتين على الجبهة الجنوبية.
وقالت ماليار - في تصريح - "إنه تم تحرير روبوتين.. قواتنا تتقدم جنوب شرق روبوتين وجنوب مالا توكماشكا، وهما مدينتان واقعتان في منطقة زابوريجيا".
وأضافت أن "القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة في هذه الاتجاهات، حيث تحاول تركيز قواتها هناك حتى لا تتخلى عن مواقعها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة