ميدفيديف: روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة وبكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - "أطلق الجيش الروسي النار على بلدات خاركيف وإيزيوم وتشوهيف وكوبيانسك وبوهودوخيف.. وعلى وجه الخصوص، تعرض منزل خاص في بوهودوخيف وكشك تجاري لأضرار نتيجة لهجوم معادي بقاذفات صواريخ متعددة".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه نتيجة لذلك، توفيت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، أما في قرية تشيرنيشينا التابعة لناحية إيزيوم، أدى القصف الروسي إلى إلحاق أضرار بمباني مؤسسة زراعية ومنازل خاصة.

من ناحية أخرى، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، جانا ماليار أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية قرية روبوتين على الجبهة الجنوبية.

وقالت ماليار - في تصريح - "إنه تم تحرير روبوتين.. قواتنا تتقدم جنوب شرق روبوتين وجنوب مالا توكماشكا، وهما مدينتان واقعتان في منطقة زابوريجيا".

وأضافت أن "القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة في هذه الاتجاهات، حيث تحاول تركيز قواتها هناك حتى لا تتخلى عن مواقعها".