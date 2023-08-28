موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 28-8-2023 وأسعار الذهب تتراجع

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 28-8-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما تشهده أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الأسبوع، بالإضافة إلى الارتفاع الذي تشهده مؤشرات البورصة المصرية، وأخبار أخرى نعرضها:

أسعار الذهب اليوم تتراجع 10جنيهات وعيار 21 يسجل 2225 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجع للمرة الثانية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2225 جنيها للجرام عقب تراجع بحوالي 30 جنيها في مستهل تعاملات اليوم.

خيرت بركات: التعداد الاقتصادى يشمل لأول مرة خدمات التعهيد والتجارة الإلكترونية

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قرب بدء الإجراءات اللازمة استعدادا لتنفيذ التعداد الاقتصادى خلال أسابيع، حيث يجري حاليا بدء تدريب أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية التابعة للجهاز اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

البورصة تختتم التعاملات بمستوى تاريخى جديد مدفوعة بمشتريات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

أسعار النفط تسجل 84.75 دولار لخام برنت و80.21 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 84.75 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى80.21 دولار للبرميل.

وزير قطاع الأعمال يناقش المخطط العام للتدريب مع رؤساء الشركات

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومسؤولي ملف التدريب بالوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

تعرف على موعد التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية

أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية، منحة الأربعة أشهر، في مسار البنية الموجهة للخدمات والخدمات المصغرة، يُنظم البرنامج في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

وزير المالية: شرم الشيخ أصبحت «أيقونة» المؤتمرات العالمية فى «الجمهورية الجديدة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن شرم الشيخ أصبحت «أيقونة» المؤتمرات العالمية فى «الجمهورية الجديدة»، بعد نجاحها باقتدار فى استضافة العديد من المحافل الدولية الضخمة ذات الزخم السياسي والاقتصادي.

الإسكان: طرح تنفيذ وتشغيل شبكات مرافق وتجهيز خدمات بـ3 مدن جديدة بالصعيد

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة - المشرف على مدينة ملوي الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ شبكة مرافق (مياه – صرف صحي – ري - طرق)، لمنطقة سكن كل المصريين لعدد 7 عمارات ومنطقة خدمات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة.

جهاز تنمية المشروعات: 2.1 مليار جنيه تمويلات بالنصف الأول من 2023

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه.