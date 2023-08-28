مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

يقدم اليوم السابع قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):

قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسى) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة):

قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10.

قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرا.

قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.10 مساء.

قطار رقم 975 الاقصر القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.

القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الاسكندرية أسوان والعكس:

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 163 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.00 صباحا.

قطار رقم 164 الاسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساء.

قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 1008 الاسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1009 الاسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.25 صباحا.

قطار رقم 157 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.40 مساء.

قطار رقم 158 الاسكندرية الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا.

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحا.

قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الأسكندرية / أسوان الساعة 5:45.

خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.