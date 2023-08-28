مواجهة مخالفات البناء بحى المقطم وإزالة أدوار بدون تراخيص بالهضبة الوسطى.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بضرورة تكثيف حملات إزالة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون تراخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء، بهدف التصدي بكل حزم وحسم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

وفي هذا الإطار واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها الخاصة بمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات، ففى إطار تعليمات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وحرص الدولة على تطبيق القانون قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 9286 بالحى الثامن بالهضبة الوسطى لمخالفة بناء الدور الخامس فوق الأرضى، وأيضا صب أعمدة الدور السادس فوق الأرضى دون تراخيص مع تجاوز قيود الارتفاع القانونية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة لتنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 6497 بالحى الخامس بالهضبة الوسطى، حيث تم إزالة مخالفة بناء أمام القطعة، وتنفيذ إزالة الدور الخامس فى بلوك 8 مدخل 1مساكن القاهرة محور المستشار عبد المجيد محمود .

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.