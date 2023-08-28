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مكتب التنسيق: لا مد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بالموقع الإلكترونى

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:50 ص
مكتب التنسيق: لا مد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بالموقع الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
كتب ـ محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكترونى مساء اليوم الإثنين باب تسجيل الرغبات للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات"، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023 .
 
وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) يوم الخميس الماضى، ويستمر حتى اليوم الإثنين الموافق 28/8/2023، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن .
 
وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد مد للتقدم فى مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى، وأنه سيتم غلق باب التسجيل مساء اليوم، كما لا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات والجامعات، والمعاهد فى مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفى حدود النسب المقررة والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
 

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