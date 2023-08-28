مكاتب البريد فى بورسعيد تُسلم كارت الخدمات الحكومية الموحد.. اعرف التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

تُقدم مكاتب البريد المصري في محافظة بورسعيد ، خدمة للمواطنين بتسليم كارت الخدمات الحكومية الموحد ضمن مشروع الدولة المصرية الجديد الخاص بدمج الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال بطاقة واحدة.

وأكد أحمد إسماعيل، مدير مكتب بريد عاطف السادات، أن المكتب يفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً لخدمة المواطنين وتقديم الكارت الموحد للذين وصل إليهم رسالة باستلام الكارت من مكتب عاطف السادات.

ويتم توزيع الكارت من خلال 25 مكتب بريد و 7 فروع أخرى وكذلك من 5 مراكز تموينية مطورة، وأوقات العمل بالبريد من الثامنة صباحا وحتى السادسه مساء، والمراكز التموينية من الرابعه حتى السادسه مساء، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأطلقت محافظة بورسعيد، منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الإتصالات، وهيئة البريد، كأولي المحافظات المصرية، ويقدم الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تضم المرحلة الأولى، خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، وكل مواطن يحصل على الكارت سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.