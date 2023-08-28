اليوم السابع
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مع قرب العام الدراسي.. تعرف على الخطوات والمستندات لإقامة دعوى مصروفات مدرسية بمحكمة الأسرة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:00 ص
مع قرب العام الدراسي.. تعرف على الخطوات والمستندات لإقامة دعوى مصروفات مدرسية بمحكمة الأسرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أزواج وزوجات ينشب بينهما الخلافات بسبب نفقات التعليم مع كل عام دراسي، ويقعون تحت ضغط بسبب الاتهامات المتبادلة بينهما، لتطالب الزوجة بنفقات كثيرة للأطفال من مصروفات المدرسة والأتوبيس المدرسي والدورس الخصوصية والزي المدرسي، ويرد الزوج بعدم القدرة على الإنفاق وأحيانا يتخلف عن السداد.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة :

وتعتبر المصاريف المدرسية من عناصر نفقة الصغير على أبيه وهي بمنزلة الطعام والكساء ووفقا للمادة 18 مكرراً ثانياً من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب.

الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية:-

1-المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى.

2- تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج.

3-شهاة ميلاد الصغير.

4-عقد الزواج أو إشهار الطلاق.

5- أبرز ما تتضمنه المصروفات اللازم على الآباء توفيرها لصغارهم(مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه - الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الأحتياج لها- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا بأستخدام وسيلة مواصلات خاصة إلتزم الأب بسداد أجرتها).

خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية

- إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه.

- تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى.

- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.

 


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