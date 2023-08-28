معسكر صيفي لطلاب المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ.. صور

والتقى وكيل الوزارة بموجهى التربية الرياضية بحضور ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضيه، وسلوي السبكي، موجه اول مركزي، ومحمد غلوش، موجه كشافة مركزي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وموجهي الإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

كما تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل وحدة قياس الجودة، لمديري المدارس بمدرسة صالح الشرنوبي الرسمية للغا، التابعة لإدارة بلطيم، بحضور كل ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، و هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وعقدت إدارة بلطيم التعليمية (قسم قياس الجودة) ورش عمل للفئات المختلفة بالإدارة والمدارس بمشاركة (قسم المتابعة ومديري المراحل ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل، يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز ، وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل ومستدام ومرن، يرتكز على المتعلم القادر على التفكير ،والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا ويسهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة.