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معسكر صيفي لطلاب المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:30 ص
معسكر صيفي لطلاب المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية بكفر الشيخ.. صور المعسكر الصيفي من قيادات التربية والتعليم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعسكر الصيفي التدريبي التنموي لطلاب المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، بإشراف الدكتورة مني يحيي، مستشار التربية الرياضية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

والتقى وكيل الوزارة بموجهى التربية الرياضية بحضور ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، ووائل بشته، موجه عام التربية الرياضيه، وسلوي السبكي، موجه اول مركزي، ومحمد غلوش، موجه كشافة مركزي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وموجهي الإدارات التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد

كما تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل وحدة قياس الجودة، لمديري المدارس بمدرسة صالح الشرنوبي الرسمية للغا، التابعة لإدارة بلطيم، بحضور كل ياسر البرجي، مدير إدارة بلطيم التعليمية، و هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وعقدت إدارة بلطيم التعليمية (قسم قياس الجودة) ورش عمل للفئات المختلفة بالإدارة والمدارس بمشاركة (قسم المتابعة ومديري المراحل ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل، يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز ، وفي إطار نظام مؤسسي كفء  عادل ومستدام ومرن، يرتكز على المتعلم القادر على التفكير ،والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا ويسهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة.

 

الحضور في المعسكر الصيفي من قيادات التربية والتعليم
الحضور في المعسكر الصيفي من قيادات التربية والتعليم

 

الحضور في الورشة من المعلمين ومدراء المدارس
الحضور في الورشة من المعلمين ومدراء المدارس

 

الحضور من الطلاب وقيادات التعليم
الحضور من الطلاب وقيادات التعليم

 

قيادات التعليم من المحافظات بمعسكر مثيف بلطيم
قيادات التعليم من المحافظات بمعسكر مثيف بلطيم

 

معسكر صيفي لطلاب المدارس على مستوي الجمهورية
معسكر صيفي لطلاب المدارس على مستوي الجمهورية

 

ورش تدريبية للمعلمين
ورش تدريبية للمعلمين

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الورشة
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الورشة

 


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