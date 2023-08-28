مصريون خلف الرئيس.. أحزاب ونقابات تدشن حملات شعبية لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

كتبت: دينا الحسينى ـ نقلا عن صوت الأمة

بينما نقترب من إعلان البرنامج الزمنى لانتخابات الرئاسة خلال الأيام المقبلة، تتابعت رسائل القوى السياسية والشعبية التى تطالب الرئيس السيسي بالترشح وتعلن دعمها الكامل له، بدءا من المساندة السياسية وحتى تنظيم حملات وفتح المقرات، وحتى الآن هناك عشرات القوى والتيارات التى أعلنت الوقوف خلف الرئيس فى الاستحقاق المرتقب، شملت أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والمصريين الأحرار والمؤتمر والحركة الوطنية والعربى الناصرى، إضافة إلى تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم نحو 40 حزبا، وعدد من الكيانات الأهلية والنقابات والتجمعات المهنية، ما يشير إلى قائمة طويلة من الناخبين الذين يشكلون قوام تلك المؤسسات، ويمثلون ملايين من جموع المصريين والهيئة الناخبة.

دعم النقابات وأسر الشهداء

ولم يتوقف تأييد الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة عند الدعم السياسي أو النقابي بعد أن دعت نقابة العلاج الطبيعي النقابات والأحزاب والجمعيات إلى دعم ترشيح الرئيس السيسي للرئاسة، بل تضمنت دعمًا شعبيًا واسعًا تمثل في مطالب أهالي شهداء الشرطة والمدنيين المصابين في العمليات الإرهابية، بما في ذلك أهالي ضحايا حادثتي ذبح 21 قبطيًا على يد تنظيم داعش في ليبيا، و دير الأنبا صموئيل، الذيين طالبوا الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل أرواح الشهداء الذين ضحوا بكل شيء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وواجهوا مخططات سقوط مصر بدمائهم الذكية.

تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 40 حزبا سياسيا، أعلن منذ قليل تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

ونظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو وقيادات 40 حزبا سياسيا أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، استعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، كما ثمن التحالف مسيرة النضة والبناء التى قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن أعلن منذ أيام دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية اﻧطﻼًﻗﺎ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اإﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدار 10 ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، واﻟﺗﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وﺗﺣدﯾﺎت ﻋظﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر.

حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد أعلن اليوم عن دعمه لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، و ثمن الحزب ، ما قام به الرئيس لحماية الوطن من محاولة اختطافه، واستمرار جهوده واستطاعته في القضاء على الإرهاب، بل ويرى أن قدرة الدولة على تخطي الأزمات العالمية، خاصة جائحة كورونا، وغيرها من الأزمات الاقليمية، لهو نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس السيسي.

حزب السادات الديموقراطي

حزب السادات الديموقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات أعلن أيضاً دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إيمانا من الحزب بجهود الرئيس على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه، وقال النائب الدكتور عفت السادات رئيس الحزب في بيان اليوم، حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدا فى دعم الرئيس عبد الفتاح بكل السُبل على الصعيدين الداخلى والدولى، مشيرا إلي أن حزب السادات الديمقراطي، سيشكل لجنة مسئولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب في المحافظات والإعلام بجانب اللجنة الشبابية، وستكون هذه اللجنة مسئولة عن متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب بجانب ذلك تنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

حزب المصريين

حزب المصريين برئاسة المستشار حسين أبو العطا أكد أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب وطني من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة، وأنه بفضل جهود الرئيس السيسي ثبت أركان الدولة وأعاد بناء مؤسساتها الوطنية، وأحدث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التي تخدم الوطن والمواطن، موضحا أن الرئيس السيسي أحدث نهضة تنموية شاملة من خلال تدشين العديد من المشروعات أبرزها مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، فضلا عن المبادرات الرئاسية في عدة مجالات مختلفة.

حزب مصر أكتوبر

حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح دعا الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية تأسيسا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر، وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ 10 سنوات وما تزال، وهو الأداء الذى نجد من الضرورى لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسى تلك التجربة الطموح، وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز.

حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار" أعلن تشكيل حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة، ويأتي ذلك في ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التي بدأت 3 يوليو الماضي لدعم وتأييد واعتبار السيد عبد الفتاح السيسي، مرشح الحزب الرئاسي وذلك بعد إجماع الحزب في 30 يونيو ، وإيمانّا بجهوده واتساقًا لرؤية الحزب مع مسارات جهوده علي كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ومضامين مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذي وضع منذ تأسيسه، مُشددًا علي أن الحزب لن يدخر جهدا في دعم مرشحه الرئاسي بكل السُبل علي الصعيد الداخلي والدولي من خلال مُمثلي المصريين بالخارج.

حزب المؤتمر

حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة أعلن تشكيل لجنة لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية