مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 18 آخرين فى حادث غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان

وكالات

قالت السلطات اليونانية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 18 آخرين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين شمال شرق جزيرة ليسبوس اليونانية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد خفر السواحل أن إحدى سفنه انتشلت الناجين الثمانية عشر وأربعة أشخاص عثر عليهم فاقدي الوعي ونقلتهم إلى ميناء ميتيليني الرئيسي بالجزيرة.

خلال نهاية الأسبوع، قال خفر السواحل إنه نقل العشرات من قوارب بالقرب من جزر بحر إيجه، وسط زيادة في عدد الوافدين الجدد خلال الشهرين الماضيين.

ووصل أكثر من 14 ألف شخص إلى اليونان عن طريق البر والبحر حتى الآن هذا العام، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

ويمثل هذا حوالي عشر إجمالي عمليات عبور البحر المتوسط الناجحة، والتي كان معظمها إلى إيطاليا، وقام بها نحو 104 آلاف شخص.

بلغ إجمالي عدد الوافدين إلى اليونان لعام 2022 بأكمله 19 ألف شخص.