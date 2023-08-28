مشتريات أجنبية تقود صعود البورصة بمنتصف تعاملات الإثنين

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 18687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 22605 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7823 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5540 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5490 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية للدواجن، والدلتا للسكر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للمنتجعات السياحية.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم (2130) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: وقف شركة نيوبرنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة شهر، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 25 مايو الماضي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 20011 سهم، 3900 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والحديد والصلب المصرية، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 137.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي طاقة عربية، والمطورون العرب القابضة عدد 35 ألف سهم، 9 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 4 ملايين سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.5 مليار جنيه.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة ستوقع بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ينظم آليات وإجراءات دراسة العرض المقدم من الهيئة لشراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف خلال مدة سريان البروتوكول، على أن يتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد بعد الاتفاق النهائي لما يسفر عنه شروط البروتوكول إعمال شئونها للنظر في أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.