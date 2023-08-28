مدينة أمريكية تطبق إجراءات إلزامية للحفاظ على المياه.. وغرامة 2000 دولار للمخالفة

كتبت ريم عبد الحميد

بدأت مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية أمس الأحد، فى تطبيق المرحلة الثانية من إجراءاتها الإلزامية للحفاظ على المياه، حيث تشهد المنطقة ظروف جفاف، وفقا لسلطات المدينة.

وبحسب ما ذكرت قناة ABC NEWS الأمريكية، فإن خطة طوارئ الجفاف فى المدينة يتم تطبيقها عندنا يكون هناك تراجعا هائلا فى معدل سقوط الأمطار السنوي، وفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد مما يؤدى إلى ضغط مستمر على نظام المياه، وفقا لوكالة الأعمال العامة فى هوستن فى بيان صحفى.

وفى المرحلة الثانية من الخطة، فإن المنازل التي تقطنها عائلة واحدة وتحمل أرقاما فردية فى عناوينها يمكنها المشاركة فى استخدام المياه فى الأماكن المفتوحة فى أيام الأحد والخميس بين السابعة مساءً والخامسة صباحا. فى حين أن المنازل التي تقطنها عائلة واحدة وتحمل أرقاما زوجية لعناوينها يقتصر استخدام للمياه فى الأماكن المفتوحة على أيام السبت والأربعاء فى الساعات نفسها. بينما يسمح لكافة العملاء الآخرين استخدام المياه فى أيام الثلاثاء والجمعة.

وناشدت سلطات مدينة هوستن السكان بالقيام بدورهم فى المساعدة فى تخفيض استخدام المياه، وأضافوا أن الهدف هو خفض استخدام المياه من كافة المستخدمين بنسبة 10%. وأكدت السلطات أن الفرق تعمل بالتعاون مع مقاولى المنطقة لإصلاح تسريبات المياه بالمدينة.

ووفقا لوكالة الأعمال العامة، فإن من ينتهك خطة طوارئ الجفاف فى المدينة سيتم تغريمه بما يصل على ألفى دولار عن كل مخالفة بعد تحذير مكتوب بعد المخالفة الأولى.

ويشير التقرير إلى أن هوستن واحدة من العديد من المدن الأمريكية التي شهدت درجات حرارة قياسية هذا الصيف. وبلغت درجة الحرارة بالمدينة 110 فهرنهايت، أي أكثر من 43 درجة مئوية، الأحد، ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة فيها اليوم أيضا.