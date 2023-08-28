محافـظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان المنطقة اللوجستية التجارية ببركة السبع

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية للمنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع، رافقه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، محمد موسي نائب المحافظ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مراحل سير العمل بالمشروع موجها بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الإنتهاء من الأعمال وتذليل كافة العقبات التى تواجه التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة ، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجيستية تعد نقلة حضارية ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ، ورفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع على الدولة والمواطن فضلاً عن خدمة طلاب جامعة المنوفية الأهلية.

يذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، مبني إداري فندقي، نادي رياضي اجتماعي على مساحة 13 فدان بما يعادل ( 54789 م2) ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.