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محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إلى 230 درجة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:57 م
محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إلى 230 درجة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى 2023/2024، بمعدل ثلاث درجات من مجموع 233 إلى 230 درجة، كما تم الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع 170 درجة.
 
وجاء ذلك تلبيةً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام والفصول المسائية للخدمات، ووجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية.
 
ووافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " رسمى عربى، رسمى لغات، رسمى لغات متميز "، بالمستويين الأول والثانى بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2023/2024
 
ويتم رفع كثافة قاعات رياض الأطفال "رسمى عربى" إلى 50 طفل، وقاعات رياض أطفال "رسمى لغات" إلى 55 طفل، وأيضًا قاعات رياض أطفال "رسمى متميز لغات" إلى 50 طفل، وقد جاء ذلك القرار لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين وتلبيةً لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعى.

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