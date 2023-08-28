اليوم السابع
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محافظ دمياط تتفقد المخابز التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:42 ص
محافظ دمياط تتفقد المخابز التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط محافظ دمياط خلال الجولة
دمياط معتز الشربيني

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تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مخبزى المدابغ ومخبز حى رابع التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولتها التى أجرتها صباح اليوم، حيث بحثت الموقف الحالى لتلك المخابز، وكذلك مطابقة حصص الدقيق ومعدلات الإنتاج، وفى هذا السياق،، ناقشت " الدكتورة منال عوض " آلية تطوير مخبزى المدابغ ورفع كفاءتهما الإنتاجية، وكذلك تشغيل مخبز حى رابع... 
 
وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة دراسة الموقف بشكل عاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المخابز حيث انهم مجهزين بالمعدات اللازمة للتشغيل بشكل فعال وتغطية كافة الحصص المخصصة لكل مخبز لإنتاج الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة.
 
 

 


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