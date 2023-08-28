محافظ الدقهلية يتفقد تطوير حمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين أعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء وديوان مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، حيث بلغت أعمال التطوير الجارية فى حمام السباحة 3 ملايين جنيه وأعمال تطوير مبنى المديرية 7 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة.

وأشار "مختار" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه ببناء الإنسان المصرى من خلال تطوير مواقع العمل ومواقع أداء الخدمات للمواطنين لأن ذلك ينعكس بالإيجاب على مؤدى الخدمة ومتلقيها بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة لتنمية موارد الدولة.

كما أكد "المحافظ" على أن تطوير المبانى والمنشآت الحكومية قيمة مضافة وله أهمية كبيرة فى نفوس العاملين والمواطنين من أجل تأدية وتلقى الخدمة على أكمل وجه.

وأشار "مختار" إلى أن جزءا من تقديم الخدمة هو حسن المظهر العام لمكان تلقى الخدمة حتى يؤدى الموظف عمله المنوط به بكفاءة عالية ليعمل فى مكان آدمى.

وقال "المحافظ" استقبال المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم أولى أولوياتنا جميعاً وكلنا نعمل فى الجهاز التنفيذى من أجل تحقيق هذا الهدف.

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التربية والتعليم والشركة المنفذة لتطوير حمام السباحة بتكثيف الأعمال والانتهاء منه قبل الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل خلال الفصل الدراسى الجديد لخدمة الطلاب من خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية.

وثمن " المحافظ " دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى دعم تطوير ديوان مديرية التربية والتعليم وحمام السباحة والذى سيعد نقله نوعية لتنفيذ الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من أول حمامات السباحة على مستوى المحافظة حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحه مغطى لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصة بالتفوق الرياضى.