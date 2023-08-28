اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مجهولون يسرقون كنيسة بمحافظة جبل لبنان.. والشرطة تبحث عن الفاعل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:36 م
مجهولون يسرقون كنيسة بمحافظة جبل لبنان.. والشرطة تبحث عن الفاعل الشرطة اللبنانية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت كنيسة مارجرجس في الجية بمحافظة جبل لبنان لاعتداء من قبل مجهولين، حيث قاموا بتحطيم بعض التماثيل الصغيرة داخلها.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان إلى أن المجهولين دخلوا الكنيسة بهدف سرقة صندوق النذور.

وتوجد قوى الأمن في الموقع وبدأت التحقيقات.

وأعربت بلدية الجية عن استنكارها للهجوم الذي تعرضت له كنيسة مارجرجس في البلدة، وأكدت أهمية تعاون جميع الأطراف والعمل معًا لتعزيز السلم الأهلي ورفض أي أعمال فتنة طائفية أو مذهبية.

تفقد رئيس البلدية المكلف وسام الحاج الكنيسة ليلاً واطلع على تفاصيل الحادثة، وأجرى محادثات هاتفية مع القوى الأمنية ورئيس دير مار شربل - الجية الأب شربل القزي وشخصيات مسيحية أخرى.

وأدان الحاج الحادث ودعا القوى الأمنية إلى سرعة الكشف عن المتورطين الذين يسعون لزعزعة استقرار البلدة.

 


لبنان

كنيسة مارجرجس

جبل لبنان

الشرطة اللبنانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة