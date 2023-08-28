مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لحل لغز سرقة 28 رأس أغنام من مواطن فى الحامول

وكان مدير أمن كفرالشيخ ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بتقدم مواطن يدعى "م.م.ع " 75 سنة ببلاغ عن سرقة عدد من الأغنام من حوشة نجله خلف منزله، ولم يتهم أحدا بعينه، وتحرر محضر بالواقعة برقم 13657 إداري مركز شرطة الحامول لسنة 2023 ، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

وتبذل مباحث مركز الحامول بقيادة رئيس المباحث جهودها لكشف غموض سرقة الأغنام وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.