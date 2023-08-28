ماذا يحدث فى جسمك عند تدخين سيجارة واحدة يوميًا؟

كتبت فاطمة خليل

التدخين من العادات السيئة التي تؤثر على صحة الشخص بشكل كبير، فهو يؤدي إلى أمراض القلب والإضرار بالرئتين وصحة الفم، ومشاكل العين، كما أنه سبب رئيسي للوفاة، في هذا التقرير نتعرف على ما يمكن أن يفعله تدخين سيجارة واحدة يوميًا بجسمك، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

التبغ هو سبب العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وهو أكبر سبب للوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم، والتدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الرئة المزمنة والسكتة الدماغية والعقم والعمى والسل وما إلى ذلك.

ماذا يحدث في جسمك عند تدخين سيجارة واحدة يوميًا؟

أمراض القلب

التدخين يسبب ضررًا للقلب ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقًا لمقالة نشرتها جامعة هارفارد هيلث،

ويؤدي التدخين إلى زيادة الترسبات على الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تجويع عضلات القلب لمدة طويلة للأكسجين وهو ما يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية.

يسبب ضررًا لرئتيك

يؤدي التدخين إلى إتلاف الشعب الهوائية والأكياس الهوائية الصغيرة الموجودة في الرئتين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الرئة.

انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن هما من أمراض الرئة الناجمة عن التدخين، ويمكن أن يؤدي تدخين التبغ إلى بدء نوبة الربو أو تفاقم النوبة الحالية.

مشاكل الخصوبة

أدى التدخين إلى ارتفاع مشكلة العقم عند الرجال والنساء، فهو يجعل من الصعب على النساء الحمل بالنسبة للرجال، خاصة أنه يؤثر على عدد الحيوانات المنوية لديهم.

يضر بصحة فمك

يؤثر التدخين على صحة أسنانك ولثتك ويمكن أن يسبب فقدان الأسنان، فهو يضر بصحة الفم عن طريق التسبب في رائحة الفم الكريهة، وتصبغ الأسنان، وأمراض اللثة، وتأخر الشفاء بعد إجراءات طب الأسنان، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم، فهو يقلل من إنتاج اللعاب، ويعزز نمو البكتيريا.

مشاكل العين

يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويسبب الضمور البقعي المرتبط بالعمر وهو تلف في منطقة في عينيك تقع بالقرب من شبكية العين، وهو جزء العين اللازم للرؤية المركزية.

وتؤدي المواد الكيميائية السامة الموجودة في دخان التبغ إلى إتلاف أنسجة العين الحساسة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية واحتمال العمى.

يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تخفيف هذه المخاطر والحفاظ على صحة العين على المدى الطويل.

يمكن أن يسبب مرض السكري

التدخين يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، فهو يسبب الالتهاب، ومقاومة الأنسولين، والإجهاد، ما يعطل استقلاب الجلوكوز، حيث يضعف النيكوتين حساسية الأنسولين، ويرفع مستويات السكر في الدم.

ويعزز التدخين ترسب الدهون في البطن، ما يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين، علاوة على ذلك، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فيسبب تفاقم مرض السكري.

يضر معدتك

تتأثر صحة الأمعاء أيضًا بالتدخين ما يقلل من الطبقة الواقية للمعدة، حيث يؤدي إلى زيادة كمية الحمض الذي ينتجه العضو.

يضعف التدخين وظيفة العضلات التي تتحكم في الفتحة بين المعدة والمريء، ما يؤدي إلى انتقال الحمض الموجود في المعدة مباشرة إلى المريء، ويسبب عدم الراحة فهو يقلل من قدرة الجسم على امتصاص المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات C وE ونقص هذه العناصر يمكن أن يجعلك تشعر بالضعف والاكتئاب بسرعة.