لأول مرة فى مصر وأفريقيا.. انعقاد الملتقي الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. والمؤتمر يشهد عرض أكثر من 600 ورقة بحثية من 68 دولة

تقرير خاص

تنظم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويرى والإستشعار من البعد ISPRS المؤتمر الدولى GSW 2023 الجيومكاني ، وذلك خلال الفترة من 2 – 7 سبتمبر برعاية كريمة وحضور معالى دولة رئيس وزراء مصر الأستاذ الدكتورمصطفى مدبولى.



الملتقي الجيومكاني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

و يعقد المؤتمر كل عامين فى احدى الدول ، وهذه العام هى النسخة الخامسة للملتقى حيي بدأت النسخة الأولي فى عام 2013 فى تركيا ثم 2015 فى فرنسا ثم 2017 فى الصين ثم 2019 فى هولندا والنسخة الحالية 2023 بالأكاديمية العربية فى جمهورية مصر العربية.

ويشهد الملتقي العالمي حضور العديد السادة وزراء الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وزير النقل ، وزير السياحة والأثار ، وزير الزراعة ، وزير الرى والموراد المائية ، وزيرة البيئة ، وزير الهجرة والعاملين بالخارج ، كذلك العديد من نواب الوزراء.

كما يحضر المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات ومراكز البحوث المصرية ورئيس هيئة المساحة المصرية ورئيس هيئة المساحة السعودية ورئيس مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وممثلى شركة إيزرى وكذلك ممثلى وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ورئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ورئيس مجلس ادارة شركة ابوقير للأسمدة.

وبحسب بيان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فإن محاور المؤتمر تتضمن كل ما يتعلق بالإستشعار من البعد وعلوم الفضاء وعلوم البيانات والمسح والتصوير ومعالجة الصور وعلوم المساحة وتطبيقاتها المختلفة فى شتى مناحى الحياة الهندسية والزراعية والانشائية والمساحه والموارد المائية وكذلك تحليل البيانات والصور.

يستمر المؤتمر على مدار 6 ايام يعرض فيه أكثر من 600 ورقة بحثية لباحثين من عدد 68 دولة ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 باحث وعالم .

كما يتم عقد ورش عمل تدريبية على الجديد فى علوم الاستشعار من البعد وتحليل البيانات يقدمها الباحثين المرموقين فى هذا المجال أو الشركات الصناعية المتخصصة ،

كما يصاحب المؤتمر معرض علمى لكبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال لعدد 21 شركة

و نجحت جمهورية مصر العربية عن طريق الأكاديمية العربية فى إستضافة هذا المؤتمر عن طريق مبادرة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يقودها سعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالتقدم بطلب إلى الجمعية العامة لمؤسسة ISPRS أثناء انعقادها فى نيس بفرنسا منذ عامين مدعوماً بملف جيد يوضح امكانات الأكاديمية كأحد منظمات جامعه الدول العربية والدعم الذى نحظى به من حكومه جمهورية مصر العربية.