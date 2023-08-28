كل ما تريد معرفته عن متلازمة رائحة السمك وأعراضها وعلاجها

إيناس البنا

هل تشم رائحة مريبة وغريبة من جسمك مثل رائحة السمك ؟ هل عانيت من هذه الحالة لأطول فترة؟ هذه الحالة الصحية عبارة عن اضطراب وراثى موجود عادة منذ الولادة ويستمر طوال حياة الشخص.

متلازمة رائحة السمك وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" فيتراكم في تلك الحالة مركب متطاير برائحة الأسماك يسمى TrimethylAmine (TMA) ويتم إفرازه في البول وأيضًا فى عرق وأنفاس هؤلاء المرضى، هؤلاء الأشخاص غير قادرين على تحويل TMA إلى (TMAO) في الكبد بسبب نقص الإنزيم، ويتم تشخيص المرض عن طريق فحص مستويات TMA وTMAO في البول". ناتج عن خلل في الجين وتعتبر في الأساس حالة وراثية وتحدث بسبب نقص في إنزيم الكبد يحول TMA إلى TMAO عديم الرائحة.

قد يُلاحظ أحيانًا أيضًا في الأفراد المصابين بأمراض الكبد الأخرى، والنباتات البكتيرية المتغيرة في الأمعاء، والأمراض الفيروسية، بسبب الإفراط في تناول مادة الكولين.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) يرث العديد من الأشخاص المصابين بثلاثي ميثيل أمين في البول نسخة معيبة من جين يسمى FMO3 من كلا والديهم، وهذا يعني أن لديهم نسختين من الجين المعيب.

وأضافت الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: "قد يكون لدى الوالدين أنفسهم نسخة واحدة فقط من الجين المعيب، يُعرف هذا بأنه "ناقل"، وعادة لا تظهر عليهم أعراض، على الرغم من أن البعض قد يكون لديهم أعراض خفيفة أو مؤقتة".

الخصائص الرئيسية للحالة تتمثل الأعراض الرئيسية لمرض trimethylaminuria في وجود رائحة قوية ومسيئة للجسم تشبه رائحة الأسماك المعفنة، ويمكن أن توجد هذه الرائحة في التنفس والعرق والبول وسوائل الجسم الأخرى، قد تكون الرائحة ثابتة أو متقطعة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الرفاهية الاجتماعية والعاطفية للشخص. يمكن أن يؤدي التعرق والتوتر وبعض الأطعمة، مثل الأسماك والبيض والفاصوليا، إلى تفاقم الأمور.

لا يوجد علاج ولكن بعض الإجراءات يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض.

لا يوجد علاج لداء trimethylaminuria ومع ذلك، هناك بعض التدابير، مثل استخدام صابون منخفض الحموضة، والتخلص من الأسماك من النظام الغذائي واستخدام مضادات الميكروبات في الأمعاء قد تساعد في تقليل الأعراض مؤقتًا.



يمكن للمارسات التالية أن تساعد في تقليل الأعراض

تجنب التمارين الشاقة

تخفيف التوتر، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض

اغسل ملابسك بشكل متكرر

استخدم مضاد التعرق