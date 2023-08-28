قطع المياه غدا عن بعض قرى دكرنس ونبروه بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا الي الساعة 1 ظهرا من ذات اليوم، عن بعض القرى بمركز دكرنس، لفصل الكهرباء عن مرفق مياه ميت فارس بمركز بني عبيد، والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم حيث تتأثر عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس بقطع المياة.

وأضاف "مختار" ، أنه سيتم قطع المياه أيضا غدا عن قري مركز نبروه من الساعة 10 صباحا الي الساعة 4 مساء لتنفيذ أعمال إنشاء غرفة DMA علي الخط المغذي لقرى عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقارير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، في هذا الشأن حيث أوضح التقرير الأول ان القري المتأثرة بقطع المياه هي قري المحمودية والربيعات ومنشية عبد الرحمن وعرب زيدان بمركز دكرنس.

كما أوضح التقرير الثاني أن القري المتأثرة بانقطاع المياه في نبروه هي قري نبروه وقري كفر الأبحر وقري بانوب والعزب التابعة.

ووجه "مختار" الدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وطالبت محافظة الدقهلية المواطنين قاطني القري المتأثرة بانقطاع المياة بمركزي دكرنس ونبروه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.