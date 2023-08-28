

وأوضح ريتشموند - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أن الرئيس بايدن منذ البداية قال إنه يريد وزارة عدل مستقلة، ومازال علينا تعديل ذلك؛ لذلك لن نعلق، ولن نركز على المشكلات القانونية التي يواجهها دونالد ترامب".



وعند سؤاله عن الجدل المثار حول عُمر بايدن والشكوك حول قدرته على الترشح لولاية أخرى، رد ريتشموند قائلا "بينما يواصلون الحديث عن العُمر، سنتحدث عن الأشياء التي يتحدث عنها الأمريكيون والقضايا الملحة".



وأضاف ريتشموند: "بينما يواصلون الحديث عن العُمر، سنواصل الحديث عن حقيقة أنهم لا يتحدثون عن حظر الأسلحة، بينما يحظرون الكتب لكنهم لا يحمون الأطفال في المدارس.. حقيقة أن أحداً منهم لم يرفع يده للحديث عن المناخ كقضية حقيقية عندما نرى الحرائق في ماوي، ونرى الأعاصير تضرب كاليفورنيا، ونرى الدمار الذي خلفته حرائق الغابات.. لكنهم لا يتحدثون عن ذلك"، في إشارة إلى الحزب الجمهوري.