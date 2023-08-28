اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فنلندا تعتزم إنفاق 2.3% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:06 م
فنلندا تعتزم إنفاق 2.3% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع فنلندا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الفنلندية، الاثنين، إن‭ ‬الدولة المنضمة حديثاً لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعتزم إنفاق 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل.

وكانت الدول الأعضاء في حلف الناتو، البالغ عددها 31، قد وافقت في يوليو على إنفاق 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة 2% في السابق باعتبارها هدفاً يسعى لتحقيقه بمرور الوقت لكن لم تحقق هذا الهدف سوى 7 دول في 2022.

وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل في تحول تاريخي في السياسة الأمنية رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقالت إنها تعتزم إنفاق 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار) على المجال الدفاعي في عام 2024 وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.

 

 


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