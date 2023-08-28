فريق من النيابة الإدارية ينتقل لمعاينة عقار الإسماعيلية المنهار.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتقل فريق من النيابة الإدارية بالإسماعيلية لمعاينة عقار الإسماعيلية المنهار للوقوف على أسباب الانهيار، ونجحت قوات التدخل السريع بالحماية المدنية، فى استخراج شخص ونجله من تحت انقاض عقار الإسماعيلية المنهار ومازال البحث جارى عن وجود ضحايا أخرى.

وانهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم أول محافظة الإسماعيلية وأسفر الانهيار عن إصابة شخص واستخراج جثة من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث.

وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأسفر الانهيار حتى الآن عن إصابة شخص ومصرع آخر تحت الأنقاض والبحث عن آخرين تحت أنقاض المبنى.