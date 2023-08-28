اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تدرس فرض زيادة جديدة فى سعر علب التبغ لتصل لـ12 يورو للعلبة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:03 م
فرنسا تدرس فرض زيادة جديدة فى سعر علب التبغ لتصل لـ12 يورو للعلبة السجائر ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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تدرس الحكومة الفرنسية رفع سعر التبغ عام 2024، حيث إن سعر علبة السجائر سترتفع ​​إلى 12 يورو.
 

وذكرت قناة (آر إم سي) الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن السلطة التنفيذية الفرنسية سترفع سعر علبة التبغ يورو واحدًا لتكون بـ 12 يورو لكل علبة سجائر اعتبارا من العام المقبل و13 يورو عام 2027.
 

من جانبهم.. أكد أخصائيو الصحة العامة في فرنسا أنه يجب تجاوز بضعة سنتات ليكون هناك تأثير قوي على الاستهلاك.
 

يذكر أن التبغ يقتل 66 ألف فرنسي سنويا ويكلف التأمين الصحي ما بين 20 و26 مليار يورو، وفي مطلع شهر مايو الماضي، ارتفع سعر التبغ بالفعل بشكل حاد، زيادة يمكن أن تتراوح من 20 إلى 90 سنتًا مع وصول بعض العلب إلى 11 يورو.
 

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعربت، في وقت سابق، عزمها ربط أسعار التبغ بالتضخم.
 


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