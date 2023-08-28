اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

طاجيكستان: مصرع 13 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة.. صور

الإثنين، 28 أغسطس 2023 08:38 ص
طاجيكستان: مصرع 13 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة.. صور أمطار طاجيكستان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات في طاجيكستان أن الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من مناطق البلاد أمس الأحد أودت بحياة 13 شخصا.

امطاار
 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الرئاسة الطاجيكية في بيان لها اليوم الاثنين: "بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت أمس كارثة طبيعية في مدينة وحدت (غرب العاصمة دوشنبه) ومنطقة رودكي (جنوب العاصمة)"، موضحة أن ذلك أدى إلى مصرع 13 شخصا، منهم 11 شخصا في مدينة وحدت وشخصين في منطقة رودكي.

امطار طاج
 

وأضاف البيان أن رئيس البلاد إمام علي رحمن أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وأوعز لرئيس الحكومة ولجنة الطوارئ والدفاع المدني وغيرها من المؤسسات المعنية بتقديم المساعدة لذوي القتلى، واتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة عواقب الكارثة الطبيعية.

اثار الامطار
 

وألحقت الأمطار الغزيرة الأحد أضرارا جسيمة بأجزاء من طريق دوشنبه-خوجند (شمال)، حيث تم تسجيل سيول وانهيارات أرضية وصخرية، فيما تعرض عدد من السيارات لأضرار هناك. وتم تعليق حركة المرور في ذلك الطريق مؤقتا.


امطار

طاجيكستان

حكومة طاجيكستان

أمطار طاجيكستان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة