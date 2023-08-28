ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي كانوا يستعدوا لاستبداله بعملة أجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط 4 أشخاص في الاتجار بالنقد الأجنبي، لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي لاستبداله بعملة أجنبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.