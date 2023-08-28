ضبط لصوص المقابر والسيارات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى - كمية من الأوراق والمفاتيح) مجهولين المصدر ، وبمناقشتهما إعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المشار إليه، كما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما واقعتى سرقة أخرتين على النحو المشار إليه ، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة) وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات .. إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بعقار بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق" .. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات المستولى عليها الخاصة به وإتهمه بالسرقة.

وأسفرت الجهود في ضبط (5 أشخاص - يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض "كتر" ، عتلة حديدية) لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء إرتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان) .

وتمكنت الجهود من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "النقل" بإستخدام أوناش لنقل السيارات.. وأقروا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه ، كما أضاف أحدهم بقيامه بالتواصل مع إحدى المكاتب لنقل السيارات وإدعى بكونه مالك تلك السيارات وطلب نقل السيارتين عقب حضور الونش وقدم عقود بيع إبتدائيه للسيارتين بإسمه لإيهامهم بملكيته لهما ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارتين لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) .