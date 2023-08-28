ضبط عصابة سرقت 210 كراتين زيت في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( 210 كرتونة زيت طعام - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة) ، وكذا واقعة سرقة (8 طن أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه) ، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب إنتحال الصفة، حيث يقوم إثنين منهم بإستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه.