اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة أموال تحت تهديد السلاح فى مطروح

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:43 م
ضبط المتهم بسرقة أموال تحت تهديد السلاح فى مطروح حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى تحت تهديد السلاح بمطروح ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قسم مطروح بمديرية أمن مطروح من (مالك مقهى ، وعاملان بذات المقهى - مقيمين بدائرة القسم) بأن الأول مستأجر لشقة كائنة بدائرة القسم تستخدم لإقامة العمال وأضاف (العاملان) أنهما حال تواجدهما بالشقة فوجئا بـ (3 أشخاص) مجهولين أحدهم يحمل سلاح أبيض "مطواة"، وقاموا بتهديدهما وتوثيقهما ، وإستولوا على مبلغ (700 ألف جنيه) من داخل صندوق خشبى ولاذوا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف المبلغ وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل البلاغ فإختمر فى ذهنة سرقته فقام بالإتفاق مع باقى المتهمين وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى وقرروا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.


سرقة أموال

أمن مطروح

الأجهزة الأمنية

تهديد السلاح



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