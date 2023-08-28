ضبط المتهمين بقتل شخص فى أسوان بسبب "منجم ذهب"

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسوان لقيامهما بإحتجاز آخر والتعدى عليه وإحداث إصاباته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصاباته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصان مجهولان وتركه عقب وصولهما للمستشفى .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصان - مقيمان بمحافظة البحيرة) .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفـى قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر وفى سبيل ذلك إستولى منهما على مبلغ مالى.. فقاما بإستدراجه لمدينة مرسى علم وإحتجازه لإسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها ، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.